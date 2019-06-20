Мінрегіон розробляє нову стратегію розвитку до 2027 року — Зубко

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляє нову державну стратегію регіонального розвитку до 2027 року.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

"Для швидкого розвитку регіонів нікого вже не влаштовує еволюційний рух, нам потрібні проривні рішення! Саме на такі рішення буде орієнтована Держстратегія регіонального розвитку на період до 2027 року, над якою наразі працює команда Мінрегіон, експертів та науковців. Нам не потрібен просто черговий документ для “галочки”, він має бути робочим і працювати на результат - розвиток людського потенціалу", - написав він.

За його словами, ключовими принципами, на яких базуватиметься стратегія, буде курс України в ЄС та НАТО, децентралізація, smart-спеціалізація та digital-інструменти регіонального розвитку, розбудова інфраструктури, акцент на розвиток малого та середнього бізнесу, міжрегіональна співпраця та транскордонне співробітництво, посилення кадрового потенціалу.