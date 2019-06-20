Цьогоріч платоспроможні банки отримали 23,4 мільярда чистого прибутку - НБУ

Платоспроможні банки у січні - травні 2019 року отримали 23,4 млрд грн чистого прибутку, що на 10,6 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

"Лише за 5 місяців 2019 року прибуток банківського сектору перевищив загальний показник 2018 року. Так, у січні-травні 2019 року платоспроможні банки отримали 23,4 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 12,8 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Доходи банків за п’ять місяців поточного року зросли на 26% - до 99 млрд грн, тоді як витрати – на 15% до 75,4 млрд грн.

У Нацбанку виділяють три фактори зростання банківського прибутку: зростання чистих процентних доходів банків на 17% - до 33 млрд грн, зростання чистих комісійних доходів банків на 20% - до 17,4 млрд грн та позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу – 6,5 млрд грн.

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Як повідомлялось, у 2018 прибуток банківської системи сягнув історичного максимуму – 21,7 млрд грн.