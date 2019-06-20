Зростання української економіки сприятиме зменшенню її тіньового сектору — Данилишин

Якщо в Україні будуть забезпечені стабільні темпи економічного зростання, рівень тіньової економіки буде поступово знижуватися.

Про це голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин написав у Facebook.

"Що є причинами досить високого рівня тіньової економіки в нашій країні? Корупція, надмірне державне регулювання у сфері дозвільної діяльності, досить високі податки, від яких бізнес прагне «піти в тінь», досить велике податкове і інше навантаження на оплату праці, що підштовхує бізнес виплачувати зарплати в конвертах... Якщо ми зможемо забезпечити стабільні темпи економічного зростання, то рівень тіньової економіки в Україні буде поступово знижуватися", - написав Данилишин.

Він нагадав, що у 2018 році в Україні зафіксовано найнижчий рівень тіньової економіки за останні 11 років - 30% від ВВП, що на 10 відсоткових пунктів нижче, ніж у 2015 році.

"Як показує практика вже майже 28 років незалежності України, економічна динаміка у нас — функція від ситуації на світових ринках сировини і напівфабрикатів. Тому рецепт для забезпечення стабільних темпів зростання — щонайшвидше збільшення виробництва в Україні продукції з високою доданою вартістю, високотехнологічних та інноваційних товарів", - впевнений голова Ради НБУ.

Також він наголосив, що готівка в тіньовому обігу поза банківською системою підживлює функціонування тіньової економіки.

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“Тому заходи, які робив Нацбанк щодо зниження дозволеної норми розрахунків готівкою, зробили свій внесок у зменшення рівня тіньової економіки в нашій країні”, - підкреслив Данилишин.