Повна валютна свобода: хочеш - продавай валюту, хочеш - ні

Вимогу обов’язкового продажу валютних надходжень знято - священна “корова” валютного регулювання наказала довго жити

Радості українських бізнесменів немає меж - Національний банк досить несподівано скасував вимогу обов'язкового продажу валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку. Діюча норма, яка зобов'язує підприємців продавати 30% валютної виручки на міжбанку, перестане діяти з 20 червня. У повідомленні НБУ зазначається, що валютні надходження бізнесу, зараховані на розподільчі рахунки протягом 19 червня, вже не підлягають обов'язковому продажу. Тобто, відтепер бізнесмени усіх категорій на власний розсуд вирішуватимуть, коли і скільки валютної виручки їм потрібно виставити на продаж на міжбанк, щоб отримати необхідну для своєї діяльності гривню. Щоправда, все ще залишається вимога конвертувати іноземну валюту при переведенні її в готівку (таким чином, підприємців застерігають від виведення коштів у “тінь” - Авт.). Але в будь-якому випадку, відмова від обов’язкового продажу валюти - це ще один крок у напрямку до мрії усіх фінансистів - вільного валютного ринку. Який, однак, стане можливим лише в умовах надійного зміцнення української економіки. Але той факт, що рівень валютних свобод сьогодні вирішує регулятор, а не політики-популісти, ще раз доводить — Україна поступово рухається до світових стандартів управління економікою.

Національний банк України

Ще на один крок ближче до вільного ринку капіталів

Сміливість, з якою регулятор відмовився мало не від єдиного інструменту забезпечення міжбанківського ринку іноземною валютою, гідна похвали. Національний банк вказує, що такий крок продовжує валютну лібералізацію відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття всіх валютних обмежень відповідно до поліпшення макроекономічних умов в Україні. "Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За статистикою останніх років, коли норматив обов'язкового продажу валютних надходжень становив 50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він був зменшений до 30%, бізнес в цілому продавав понад 90% валюти", - наголошується в повідомленні.

Дійсно, запровадження у 2018 році нового Закону “Про валюту і валютні операції” практично не відобразилося на динаміці показників міжбанківського валютного ринку. За даними останнього квітневого “Інфляційного звіту” НБУ, середня місячна волатильність (коливання) обмінного курсу UAH/USD в І кварталі 2019 року становила в середньому близько 7% - це не набагато більше, ніж у 2018 році (5%). Тобто, навіть попри нервозність через президентські вибори в березні-квітні, коливання не виходили за діапазон, прийнятний для країн, що розвиваються (2-15%).

"У цьому році Національний банк скасував або пом'якшив вже понад 30 валютних обмежень. Скасування обов'язкового продажу валютних надходжень бізнесу є черговим кроком на шляху до вільного руху капіталу, визначеного одним із стратегічних цілей Національного банку", - зазначають в НБУ.

Норма продажу валютних надходжень завжди була одним із ключових елементів "боротьби за стабільну гривню". Згадаймо, що на зорі незалежності з 1992 по 1998 роки підприємці зобов’язані були продавати усі 100% валютної виручки. Далі — лише 50%. Єдиний період, коли бізнес міг вільно розпоряджатися заробленою валютою — це були 2005-2012 роки. За часів Віктора Януковича норму реанімували на рівні 50%. За Петра Порошенка у 2014 році вона знову - на короткий час - досягла 100%. Потім її плавно відпустили. У вересні 2014 року Нацбанк знизив частку до 75%, у червні 2016 року — до 65%, а в липні 2017 року — до 50%, востаннє частку знизили у березні 2019 року — до 30%. НБУ пояснював поступове зменшення частки обов'язкового продажу валюти прогресом у досягненні фінансової стабільності.

Валюта — є, загроз — немає

Банкіри сприйняли нинішню відміну норми як сигнал, що Нацбанк не бачить загроз національній валюті. Мовляв, хоча це рішення й не змінить кардинально практику ведення бізнесу, проте дасть можливість підприємцям самостійно розпоряджатись своїми грошима, а це завжди позитивно. Голова наглядової ради НБУ Богдан Данилишин у розмові з BBC News Україна сказав, що також вважає дане рішення кроком "на зустріч покращенню ділового та інвестиційного клімату в Україні". За його словами, скасування обов'язку можливо призведе до "зменшення оффшоризації розрахунків у українських експортерів.

Найбільший ефект від лібералізації отримають малі і середні компанії, додає заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії Марія Репко. "Для дрібних експортерів, які, на відміну від великих, не мають офшорів, де складають виручку, це взагалі джек-пот, - пояснює вона. - Можна нормально управляти своєю валютою".

Тобто, сьогодні бізнесменів можна навіть привітати — вони отримали довгоочікуваний подарунок від фінансового регулятора у вигляді суттєво валютного послаблення. Про те, як вони ним розпорядяться — це вже інше питання. Нова система валютного регулювання залишає за Нацбанком право запроваджувати заходи захисту у сфері валютних операцій, зокрема в разі виникнення ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави тощо.

Іншими словами, скасована норма про обов’язковий продаж валюти може й повернутися, якщо Нацбанк побачить загрози для стабільного функціонування міжбанківского ринку.

Марина Нечипоренко, Київ