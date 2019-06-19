Wizz Air замовила 20 літаків Airbus A321XLR

Авіакомпанія-лоукостер Wizz Air оголосила у середу про підписання з компанією Airbus меморандуму про взаєморозуміння, пов’язаного з виконанням частини замовлення на придбання 20 літаків Airbus A321XLR.

Про це йдеться у пресрелізі авіакомпанії, що є в розпорядженні Укрінформу.

"A321XLR є найбільш економічно ефективним літаком такого типу і, враховуючи його здатність здійснювати перельоти підвищеної дальності, відкриває для Wizz Air значні можливості для подальшого розширення маршрутної мережі авіакомпанії і сполучення тих напрямків, які наразі недоступні. Сьогодні ми виконуємо окрему кількість 5-6 годинних рейсів, а з літаками серії XLR зможемо пропонувати відмінні вартість і сервіс на 7-8 годинних перельотах", - сказав генеральний директор Wizz Air Джозеф Вараді.

Читайте також: Wizz Air взимку літатиме до Львова частіше

Він додав, що економічні характеристики літаків Airbus A321XLR розширять конкурентні переваги компанії, а також сприятимуть зменшенню впливу на довкілля.

Поставка літаків буде здійснена протягом трьох років, починаючи з 2023 року. Салон A321XLR вміщує 239 пасажирських місць, як і у A321neo.

Із новим замовленням авіапарк авіакомпанії збільшиться до 276 літаків.

Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, пропонує рейси за більш ніж 650 маршрутами, з’єднуючи 146 напрямків у 44 країнах. Флот авіакомпанії складається зі 113 літаків Airbus A320, A321 і A321neo.