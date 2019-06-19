Зубко розповів, скільки ОСББ цьогоріч ще зможуть скористатися "теплими кредитами"
Про це на засіданні уряду повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, пише Урядовий портал.
«Завдяки збільшенню фінансування програми для ОСББ у 2019 році ще близько 3 тисяч ОСББ (понад 230 тисяч сімей) зможуть скористатися «теплими кредитами», а загальний обсяг кредитів, які зможуть залучити ОСББ, сягне понад 760 млн грн», - підкреслив Зубко.
За словами урядовця, за час роботи програми «Теплі кредити» нею скористалися майже 600 тис. родин. Паралельно працюють 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергозберігаючих заходів, а також програма IQ-Еnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку.
Цьогоріч запрацював Фонд енергоефективності: перші 15 ОСББ тестують процедури Фонду та впроваджують проекти з модернізації будинків. Надалі Фонд зможе опрацьовувати близько 3 000 заявок на рік.
Як повідомляв Укрінформ, із жовтня 2014 року в Україні діє для населення та ОСББ розроблена Держенергоефективності і впроваджена урядом програма «Теплі кредити». Програмою передбачено відшкодування з держбюджету в таких розмірах: 20% суми кредиту (але не більш як 12 тис. грн) - на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб; 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) - на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб - власників приватних будинків; 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) - для ОСББ як юридичних осіб для загальнобудинкових заходів.