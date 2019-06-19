Зубко розповів, скільки ОСББ цьогоріч ще зможуть скористатися "теплими кредитами"

Уряд спрямував 380,6 млн грн на виконання програми «Теплі кредити» для ОСББ. Це дасть можливість отримати кредити ще близько 230 тис. родин (3 тис. ОСББ).

Про це на засіданні уряду повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, пише Урядовий портал.

«Завдяки збільшенню фінансування програми для ОСББ у 2019 році ще близько 3 тисяч ОСББ (понад 230 тисяч сімей) зможуть скористатися «теплими кредитами», а загальний обсяг кредитів, які зможуть залучити ОСББ, сягне понад 760 млн грн», - підкреслив Зубко.

За словами урядовця, за час роботи програми «Теплі кредити» нею скористалися майже 600 тис. родин. Паралельно працюють 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергозберігаючих заходів, а також програма IQ-Еnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку.

Цьогоріч запрацював Фонд енергоефективності: перші 15 ОСББ тестують процедури Фонду та впроваджують проекти з модернізації будинків. Надалі Фонд зможе опрацьовувати близько 3 000 заявок на рік.

Як повідомляв Укрінформ, із жовтня 2014 року в Україні діє для населення та ОСББ розроблена Держенергоефективності і впроваджена урядом програма «Теплі кредити». Програмою передбачено відшкодування з держбюджету в таких розмірах: 20% суми кредиту (але не більш як 12 тис. грн) - на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб; 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) - на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб - власників приватних будинків; 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) - для ОСББ як юридичних осіб для загальнобудинкових заходів.