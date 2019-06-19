Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 60 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активів 17 банків, що ліквідуються, на 59,57 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 17 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 59,57 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 20,14 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 39,34 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того 0,08 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні планував продати активи банків, що ліквідуються, на 2,37 млрд грн.

Цього тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує продати активи банків, що перебувають в управлінні Фонду, на 2,704 млрд грн.