Торік українські підприємства заробили на 57,5% більше — Держстат

За 2018 рік українські підприємства заробили на 57,5% більше, ніж позаторік.

Про це повідомляє Державна служба статистикиУкраїни.

Згідно з попередніми даними Держстату, фінансовий результат українських підприємств за 2018 рік сягнув 373,26 млрд грн, що на 57,5% більше, ніж за 2017 рік. Прибуток в минулому році отримали 74,3% українських підприємств (він становив 668,75 млрд грн), збиток — 25,7% (його розмір становив -295,49 млрд грн).

Фінансовий результат великих підприємств за 2018 рік становив 175 млрд грн (на 11,6% більше, ніж за 2017 рік), середніх підприємств — 151,48 млрд грн (на 66,9% більше), малих — 46,7 млрд грн (у позаминулому році фінрезультат малих підприємств був від’ємним).

Як повідомлялось, за даними Держстату, за 2017 рік українські підприємства отримали фінансовий результат у розмірі 236,95 млрд грн, у 3,4 раза більше, ніж за 2016 рік.

Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.