Мінфін залучив до бюджету 7,9 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України 18 червня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,9 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 7 908 949 595,60 грн (за офіційним курсом НБУ)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 95 заявок на придбання ОВДП зі 105 виставлених.

Як повідомлялось, Міністерство фінансів за результатами аукціонів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 червня запозичило 6,6 млрд грн.