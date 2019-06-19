Скасування обов’язкового продажу валюти призведе до зменшення офшоризації - НБУ

Скасування вимоги щодо обов’язкового продажу валютних надходжень призведе до зменшення офшоризації розрахунків у українських експортерів.

Про це голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин написав на своїй сторінці у Facebook.

"Скасування обов’язкового продажу іноземної валюти - це суттєвий крок на зустріч покращенню ділового та інвестиційного клімату в Україні, який, можливо, призведе до зменшення офшоризації розрахунків у українських експортерів", - написав Данилишин.

Він наголосив, що не слід очікувати, що відповідне рішення негативно вплине на поточну курсову стабільність, оскільки, за спостереженнями НБУ, бізнес зараз продає приблизно 90% валютних надходжень.

Як повідомляв Укрінформ, із 20 червня 2019 року Національний банк України скасовує вимогу для бізнесу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень.