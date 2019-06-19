Українська економіка знижує темпи зростання разом зі світовою — НБУ

Уповільнення зростання економіки у 2019 році пояснюється трохи меншим врожаєм порівняно з минулим роком, зміною очікувань бізнесу, які пов'язані із політичним циклом та уповільненням світової економіки.

Про це в інтерв'ю DW заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

"Є декілька причин, які ми бачимо, чому в цьому році економіка уповільнюється. Торік у нас був майже рекордний врожай - майже 70 мільйонів тонн. Цього року ми очікуємо поки трохи менший врожай. Це один фактор. Другий — те, що ми бачимо щодо очікувань бізнесу, пов'язаних із політичним циклом. Третій момент - світова економіка уповільнюється”, - сказав Сологуб.

Він зазначив, що на Україну, як на відкриту економіку, сильно впливає ситуація на зовнішніх ринках. Четвертий фактор, який за словами заступника голови НБУ вплинув на темпи зростання металургійної, гірничо-видобувної галузей, — ситуація, яка в кінці минулого року та на початку 2019 року склалася в Азовському морі. Також на темпи зростання економіки впливає монетарна політика Національного банку, яка є досить жорсткою, аби знизити інфляцію.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк прогнозує у 2019 році зростання ВВП на 2,5%. Реальний валовий внутрішній продукт України у 2018 році збільшився на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. Із 2016 року по 2018 рік реальний ВВП України показав сукупне зростання на 8,4%.