Нафта дорожчає на тлі ослаблення торгової напруженості між США і Китаєм

Ціни на нафту в середу продовжили своє зростання після різкого підвищення в ході попередніх торгів.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com .

Серпневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,15 (0,24%) - до $ 62,29 за барель. Вартість ф'ючерсу на WTI на липень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася на $ 0,16 (0,3%) - до $ 54,06 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 62,14 і $ 54,11 відповідно.

Вчора президент США Дональд Трамп заявив, що проведе "розширену зустріч" з головою КНР Сі Цзіньпіном в рамках саміту G20 в Японії наступного тижня. Ринки з оптимізмом сприйняли такі заяви, визнавши їх за сигнал про відновлення переговорів щодо підписання торговельної угоди між двома країнами.

"Ціни на нафту можуть вирости на оптимізмі з приводу відновлення торгових переговорів", - зазначив економіст Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Лі.

Напруженість на Близькому Сході загострилася після нападів на танкери в Оманській затоці минулого тижня. Трамп заявив, що він готовий вдатися до військових дій, щоб не дати Ірану створити ядерну бомбу, але поки залишив це питання відкритим.

Додатковим позитивним чинником стали чутки про те, що країни ОПЕК + близькі до того, щоб домовитися про призначення зустрічі своїх представників у Відні на 1-2 липня.

Крім того, Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси нафти в США за підсумками минулого тижня скоротилися на 812 тис. Барелів. Офіційні статистичні дані міністерства економіки країни буде оприлюднено в середу, і опитані Bloomberg аналітики в середньому вважають, що вони вкажуть на скорочення запасів на 1,25 млн барелів.

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Станом на 09:45 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,37 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,25 долара за барель, що на 11центов вище за рівень закриття торгів ($ 62,14).