Бензин А-95 на Київщині коштує від 26,99 до 31,99 гривні

Середня ціна на бензин марки А-95 на автозаправках у Києві та області станом на 8 годину ранку, 19 червня 2019 року, становить 29,49 грн за літр.

Про це свідчать дані ресурсу Vseazs.com.

На Київщині найдешевший бензин А-95 сьогодні вранці можна придбати на АЗС "Мотто" за ціною 26,99 грн за літр.

На АЗС MANGO літр бензину марки А-95 за добу подешевшав на 20 копійок - до 27,29 грн.

На автозаправках SUN OIL бензин А-95 можна придбати по 27,49 грн за літр.

На АЗС "БРСМ-нафта" бензин марки А-95 коштує 27,69 грн за літр.

Мережа АЗС "Люксвен" продає бензин марки А-95 по 27,89 грн за літр.

На АЗС "Золотий Гепард" і "Формула" літр бензину А-95 коштує 27,95 грн.

На АЗС Chipo літр бензину марки А-95 пропонують по 28,09 грн.

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Мережа АЗС "Маркет" пропонує літр бензину А-95 по 28,48 грн.

На АЗС "Авантаж 7" бензин А-95 коштує 28,95 грн за літр.

На автозаправках UPG продають бензин марки А-95 по 29,40 грн за літр.

На АЗС "АМІС" бензин марки А-95 можна придбати по 29,79 грн за літр.

На АЗС ANP, "Авіас" і "Народна" пропонують бензин А-95 по 29,95 грн за літр.

На АЗС "КЛО" бензин марки А-95 продають по 29,99 грн за літр.

На АЗС "Авіас плюс" і "Укрнафта" бензин А-95 коштує 30,00 грн за літр.

Мережа АЗС Glusco пропонує літр бензину А-95 по 30,35 грн.

На автозаправках Shell бензин А-95 коштує 31,79 грн за літр.

Найдорожчий бензин А-95 сьогодні пропонують на АЗС Socar, WOG і OKKO - по 31,99 грн за літр.