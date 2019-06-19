Гройсман: Закон забороняє приватизацію ГТС

Гройсман: Закон забороняє приватизацію ГТС

Укрінформ
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що не допустить приватизації газотранспортної системи України.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є закон України, який забороняє приватизацію газотранспортної системи України", - зазначив Гройсман.

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Він також пообіцяв, що поки очолює уряд, "навіть думки ні в кого не може бути про те, що ГТС має перейти у власність комусь іншому".

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