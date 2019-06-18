Ryanair відкриє із Харкова рейси у Познань та Вільнюс

Зокрема, після відкриття 17 червня регулярного сполучення з Краковом Ryanair з жовтня зв'яже Харків регулярним сполученням з Вільнюсом (Литва) та польським містом Познань. Рейси в обидва міста будуть здійснюватися двічі на тиждень, квитки вже доступні мандрівникам.

Як зазначає прес-служба, Польща - один з найпопулярніших напрямків серед пасажирів, які користуються послугами аеропорту «Харків». Наразі місто має пряме регулярне авіасполучення з польськими містами Варшава, Катовіце, Гданьськ і Вроцлав.

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«Ми плануємо зв'язати Україну з 24 містами в 11 країнах і перевозити за рік 1,4 мільйона пасажирів», - розповів про плани розвитку співпраці з українськими аеропортами, серед яких і Харків, виконавчий директор Ryanair Sun Міхал Качмажик.

«Відкриття рейсів авіакомпанії Ryanair з аеропорту «Харків» - результат тривалих переговорів. Початок співпраці з Ryanair відкриває великі можливості для розширення маршрутної мережі харківського аеропорту, адже ця лоукост-авіакомпанія є найбільшим авіаперевізником у Європі», - зазначив Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора міжнародного аеропорту «Харків» «Нью Системс АМ», яка також входить до групи DCH.

Як повідомлялося, авіакомпанія Ryanair 17 червня запустила рейси у напрямку Харків-Краків. Польоти до польського міста здійснюватимуться двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях, вартість квитків в одну сторону без багажу - від 581 грн.

Ірландська авіакомпанія Ryanair - найбільший європейський лоукост-перевізник. Понад 450 її повітряних суден літають на більш ніж 1600 напрямках, пов'язуючи регулярним сполученням 215 аеропортів 34 країн. У 2018 році Ryanair обслужив 139,2 мільйонів мандрівників.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один із ключових інфраструктурних об'єктів регіону. За 2018 рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. За кількістю скоєних вильотів, які протягом року становили не менше 9 тисяч, аеропорт Харкова входить у ТОП-5 найбільших аеропортів країни.

2018 року аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів до Лондона, Відня, Дортмунда, Катовіце, Гданьська і Вроцлава, а також сезонні рейси до Тбілісі, Батумі, Мілана, Барселони, Ріміні й Бургаса. У 2019 році аеропорт Харкова планує збільшити пасажиропотік на 25% - до 1,2 мільйона мандрівників за рахунок залучення нових авіаперевізників. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова - лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень: Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, Ernest, МАУ, SkyUp та інші.