На Вінниччині до 2021 року збудують 26 об’єктів відновлюваної енергетики

На Вінниччині до 2021 року збудують 26 об’єктів відновлювальної енергетики загальною потужністю 125 МВт.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко.

«До 2021 року приватними інвесторами на Вінниччині заплановано побудувати додатково 18 сонячних електростанцій потужністю 94,4 МВт, 5 малих гідроелектростанцій потужністю 0,6 МВт та 3 біогазові установки потужністю 30 МВт, а ще також ті невеликі комплекси, які будуються в приватних помешканнях, або в сільськогосподарських підприємствах», - повідомив Гижко.

За його словами, це збільшить загальну потужність об’єктів відновлювальної енергетики в регіоні на 74% до 294,6 МВт. Наразі в області працюють 44 сонячних електростанції встановленою потужністю 143,1 МВт. Окрім того, працюють 26 малих гідроелектростанцій встановленою потужністю 22 МВт, а також 4 когенераційні установки потужністю 3,5 МВт та 1 біогазова установка потужністю 1 МВт.

Зазначені об’єкти альтернативної енергетики протягом 2018 року згенерували 207,8 млн кВт∙год електричної енергії, що забезпечило економію використання традиційних енергетичних ресурсів на 70 тис. тонн умовного палива (близько 98 тис. тонн кам’яного вугілля спаленого на ТЕС). Враховуючи, що протягом минулого року усіма категоріями споживачів області спожито 1 921 млн кВт/год, частка відновлювальної енергетики в загальному споживанні Вінниччини на кінець минулого року становить понад 11%, що відповідає ключовим показникам ефективності енергетичної системи країни відповідно до «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року».