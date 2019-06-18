АЕС України минулої доби виробили 202 мільйони кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 17 червня 2019 року, вироблено 202,24 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 17 червня, станціями вироблено 202,24 кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

18 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 98-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 16-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 25-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 34-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 206-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 1770 МВт, ЮУАЕС – 1800 МВт, ХАЕС – 980 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.