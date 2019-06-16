Енергетика та переробка: Кубів сказав, які проекти варто профінансувати ЧБТР

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економрозвитку і торгівлі Степан Кубів закликав Чорноморський банк торгівлі та розвитку розширити фінансування проектів в Україні,

Про це Кубів сказав на 21-му Щорічному засіданні Ради керуючих Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР), яке відбулося у м. Стамбул, Турецька Республіка, повідомляє Урядовий портал.

“Важливо, що Рада директорів розширює діяльність банку і за 2018 рік схвалила 28 нових проектів на суму 569,7 млн євро. Водночас важливо, щоб активний портфель проектів в Україні відповідав рівню нашого внеску в акціонерний капітал Банку, тобто 13,5%, а не 6% як ми спостерігаємо наразі. Закликаю керівництво Банку розширити присутність ЧБТР в Україні та збільшити фінансування українських проектів розвитку”, - наголосив Кубів у своєму виступі.

Він також зазначив, що Україна вітає розширення співпраці ЧБТР з міжнародними партнерами та підписання Угоди про співпрацю з Фондом міжнародного розвитку ОПЕК (OFID) у 2018 році.

“Результатом має стати, зокрема, співфінансування проектів приватного сектору та торговельних операцій. В підсумку це буде сприяти економічному і соціальному розвитку країн Чорноморського регіону. Збільшення обсягу операцій в реальному секторі економіки, зокрема енергетиці, переробній промисловості, підтримка малого і середнього підприємництва. Це буде створювати нові робочі місця та найбільшу додану вартість”, - підкреслив Кубів.

Він також додав, що при оцінках перспективних проектів має, передусім, оцінюватися економічні критерії при прийнятті рішень Банку.

“ЧБТР за природою своєї діяльності є банком розвитку, тож має сприяти і фінансувати регіональні проекти публічного і приватного сектору країн-членів, зокрема і України. Зокрема, розбудову цифрової економіки і цифрової інфраструктури у регіоні Чорного моря, бо це - інвестиції у загальну безпеку, новий вимір торгівлі, кращі соціальні та державні послуги, освіта, відтак - краще майбутнє та краща якість життя людини”, - наголосив Степан Кубів.

Також він запропонував провести чергові 22 Щорічні збори Чорноморського банку торгівлі та розвитку у 2020 році в Україні.

Як відомо, Чорноморський банк торгівлі та розвитку - міжнародна організація, яка об'єднує 11 держав Організації Чорноморського економічного співробітництва, створена для розвитку торговельно-економічної співпраці, підтримки миру, стабільності і процвітання у Чорноморському басейні, яка покликана сприяти економічному співробітництву, торгівлі та кооперації країн Чорноморського регіону.