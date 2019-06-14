Укртрансгаз повідомив про брак коштів на придбання газу для власних потреб

АТ "Укртрансгаз" повідомило про брак коштів на придбання газу для власних виробничо-технологічних потреб й ініціювало переговори з кредиторами, зокрема, НАК "Нафтогаз України", про реструктуризацію заборгованості.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У зв'язку з дефіцитом коштів Укртрансгаз не має можливості вчасно розраховуватися за контрактами закупівель газу для власних виробничо-технологічних потреб (ВТВ). Заборгованість Укртрансгазу за березень-квітень перед постачальниками паливного газу складає 4,1 млрд грн. Як наслідок, деякі постачальники відмовляються надалі передавати визначені чинними контрактами обсяги газу. Залишкових об’ємів газу на ВТВ, які були закуплені за попередніми договорами, достатньо для забезпечення роботи ГТС лише до 24 червня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Укртрансгаз веде переговори з НКРЕКП щодо негайного виправлення ситуації. Компанія ініціювала перемовини з кредиторами, включно з НАК «Нафтогаз України», щодо реструктуризації заборгованості.

З листом про виникнення передумов надзвичайної ситуації оператор ГТС звернувся до Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Критичний фінансовий стан Укртрансгазу спричинений низкою факторів, про що впродовж 2018 та 2019 років його керівництво постійно інформувало регулятора. Серед них - економічно необґрунтовані тимчасові тарифи для оператора ГТС та досі не врегульована проблема несанкціонованого відбору газу, внаслідок чого учасники ринку в період із 2016 року по лютий 2019 року накопичили понад 35 млрд грн боргу перед Укртрансгазом за послуги балансування.

"Після переходу газового ринку України на добове балансування з 1 березня 2019 року ситуація суттєво не змінилась: оператори ГРМ продовжують незаконно відбирати газ з ГТС, в тому числі для власних виробничо-технологічних витрат, і не розраховуються. За період березня-квітня 2019 року заборгованість операторів ГРМ виросла ще на 2,5 млрд грн", - констатують в УТГ.