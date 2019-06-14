Україна розширить рамкову угоду з FAO

Рамкова угода між Україною і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) буде розширена новими напрямами до нового стратегічного документа на 2020-2022 роки.

Про це йшлося під час робочої зустрічі посадовців Міністерства аграрної політики та продовольства України із керівниками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

“Для України є важливим продовжити співпрацювати з FAO за визначеними у Рамковій програмі напрямами, а також розширити їх актуальними питаннями при розробці нового стратегічного документа на 2020-2022 рр. Зокрема, йдеться про питання змін клімату, розвитку тваринництва та сільської місцевості”, - зазначила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова.

Зазначається, що під час зустрічі було обговорено стан та подальші напрями співпраці з FAO, зокрема, розробка Рамкової програми співробітництва з організацією на 2020 – 2022 роки.

Представники FAO висловили готовність до співпраці в сфері виконання Рамкової програми співробітництва та наголосили на необхідності скоординованого підходу до визначення пріоритетних напрямів співпраці на наступний трирічний період.

Нова Рамкова програма співробітництва на наступний трирічний період (2020-2022 роки) буде підписана наприкінці 2019 року. Напрацювання документа буде гармонізовано з програмою в рамках партнерства ООН та України. При напрацюванні програми буде зберігатися принцип найбільшої актуальності та вузької спеціалізації питань.

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За підтримки FAO в Україні наразі реалізується 14 проектів технічної допомоги, 4 з них спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. Велика частина проектів пов'язана з наданням технічної допомоги Мінагрополітики в напрямку розвитку сільського господарства та сільських територій; вдосконалення системи якості й безпечності харчової і сільськогосподарської продукції та гуртових ринків, експорту продукції садівництва, консолідації земель, посилення можливостей національної фітосанітарної системи, а також є гуманітарні проекти FAO в Східних регіонах України.