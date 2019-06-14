Ціни на продукти цьогоріч зросли майже на 8% - Держстат

З січня по травень 2019 року індекс споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої зріс на 7,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Отже, згідно з даними Держстату, за 5 місяців цього року найдорожчими стали овочі, які зросли в ціні на 42,9% та хліб, який подорожчав на 20,2% у порівнянні з січнем-травнем 2018 року. Загалом ціна на хліб та хлібопродукти зросла на 14,4%, а макаронні вироби здорожчали на 13,6%.

З січня по травень 2019 року також зросла ціна майже на всі продукти тваринництва: м’ясо та м’ясопродукти стали дорожчими на 7,3%, молоко — на 10%, сир і м’який сир (творог) — на 9,3%, масло — на 10% та інші їстівні тваринні жири — на 5,3%, у порівнянні з аналогічним періодом 2018-го.

Соняшникова олія стала дорожчою на 1,4%, а риба та продукти з риби — на 9,1%.

Одночасно з тим яйця стали дешевшими на 19,8%, фрукти — на 19,7% та цукор — на 5,6%.

З січня по травень 2019 року також зросли в ціні безалкогольні напої — на 9,3% та алкогольні напої — на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.