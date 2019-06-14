У прокуратурі назвали, кого підозрюють у привласненні $14 мільйонів Укртрансгазу

Прокуратура Київської області підозрює двох директорів товариств у привласненні понад 14 млн доларів США, які належать ПАТ “Укртрансгаз”.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

“Прокуратурою Київської області спільно зі слідчими ГУНП у Київській області повідомлено про підозру двом директорам товариств у привласненні коштів ПАТ “Укртрансгаз” та його дочірніх підприємств в особливо великих розмірах за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України”, - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2012 року директорами двох товариств укладено ряд договорів на закупівлю товарів та надання послуг за державні кошти в сумі майже 400 млн грн для потреб ПАТ “Укртрансгаз” та його дочірніх підприємств.

Надалі з метою заволодіння державними коштами ними складено фіктивні документи про поставлення товарів та надання послуг, чого в дійсності не було. Зокрема товари, які мали постачатися виготовляються іноземним товариством та на територію України взагалі не імпортувалися, зовнішньоекономічні договори на їх закупівлю не укладалися.

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Наразі вживаються заходи до розшуку керівників вказаних підприємств для вручення їм підозр за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України та вирішення питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Крім того, тривають слідчі (розшукові) дії з метою перевірки на причетність до вчинення цього та інших злочинів службових осіб ПАТ “Укртрансгаз” та його дочірніх підприємств та оголошення останнім підозр у вчиненні злочинів.