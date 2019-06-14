НБУ у липні проведе аукціон з продажу пам'ятних монет

Національний банк 10 липня 2019 року проведе черговий аукціон із продажу частини тиражу пам'ятних монет, зокрема буде запропоновано 1 000 пам'ятних монет "Орлан-білохвіст" з нейзильберу.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Зокрема, для продажу Національний банк запропонує 1 000 пам'ятних монет "Орлан-білохвіст" з нейзильберу, що заплановані до введення в обіг саме 10 липня цього року. Електронний біржовий аукціон відбудеться на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що під час цього аукціону: лотом вважатиметься 100 монет, початкова ціна встановлюватиметься на рівні роздрібних цін Національного банку, а рекомендований крок аукціону становитиме 300 гривень на кожний лот.

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Як відомо, Національний банк почав здійснювати часткову реалізацію пам’ятних монет на аукціонах для ефективного розвитку ринку нумізматичної продукції та збільшення можливостей придбати нумізматичну продукцію для широкого загалу, водночас зберігаючи існуючі канали її реалізації.