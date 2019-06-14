АЕС України минулої доби виробили 187 мільйонів кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 13 червня 2019 року, вироблено 186,84 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 13 червня, станціями вироблено 186,84 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

14 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 94-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 12-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 21-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 30-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 202-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 1 776 МВт, ЮУАЕС – 1 180 МВт, ХАЕС – 995 МВт.