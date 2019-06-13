Україна випустила євробонди на €1 мільярд

Міністерство фінансів України випустило єврооблігації на суму 1 мільярд євро.

Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

"Повернення на ринок в євро після 15-річної паузи. Стратегічне розміщення для України, зважаючи на європейську інтеграцію, збільшення експорту до ЄС та на суттєве збільшення inflows and outflows (грошові потоки в Україну та з України — ред.) саме в євро. Підтвердження довіри від постійних інвесторів та залучення нових", — прокоментувала Маркарова розміщення євробондів.

Євробонди випустили на 7 років під низький відсоток — 6,75% річних.

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Нагадаємо: випуск нових євробондів у Мінфіні анонсували 10 червня. Там не уточнили, яку суму планують залучити. Повідомили лише, що новий державний борг планують залучити у євро.

В межах випуску євробондів команда Мінфіну почала так зване road show — пошук потенційних покупців серед інвесторів у різних частинах світу.

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Востаннє Україна випускала єврооблігації у березні 2019 року.