Мінекономіки шукає експортерів для участі у міжнародних виставках

Міністерство економічного розвитку і торгівлі шукає експортерів для участі в найбільш відомих та масштабних міжнародних виставках і ярмарках у 2020 році.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"Мінекономрозвитку розпочало опитування українських експортерів та бізнес-асоціацій щодо їх зацікавленості бути представленими на Національному стенді України на найбільш відомих та масштабних міжнародних виставках і ярмарках у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Серед таких виставкових заходів, зокрема, Міжнародна виставка у сфері ІТ-технологій “INFOSECURITY BELGIUM” (Брюссель, Бельгія), Міжнародна виставка IT-технологій для бізнесу “TECHXLR8” (Лондон, Велика Британія), Міжнародна виставка промислового обладнання "ASIAN MACHINE TOOL EXHIBITION" (Нью-Делі, Індія), Міжнародна ярмарка "CAIRO INTERNATIONAL FAIR" (Каїр, Єгипет), Міжнародна виставка у сфері торгівлі, туризму, інвестицій та регіонального розвитку “APKASI OTONOMI EXPO” (Джакарта, Індонезія), Міжнародна виставка новітніх технологій “CHINA BEIJING INTERNATIONAL FAIR FOR TRADE IN SERVICES” (Пекін, КНР), Міжнародний промисловий ярмарок “HANNOVER MESSE” (Ганновер, ФРН), Міжнародна виставка IT індустрії “IP EXPO NORDIC” (Стокгольм, Швеція), Міжнародна виставка споживчих товарів “IZMIR INTERNATIONAL FAIR CENTE” (Ізмір, Туреччина) та інші.

Читайте також: Україна та Італія обговорили перспективи розвитку двосторонньої співпраці

Опитування триватиме до 12 липня 2019 року.