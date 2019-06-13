Мінфін звітує про поліпшення цьогоріч використання коштів від МФО

В Україні на 1 червня 2019 року використано коштів міжнародних фінансових організацій (МФО) на 286,86 млн доларів США та 141,15 млн євро більше, ніж на аналогічну дату торік.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Станом на 1 червня 2019 використання коштів МФО зросло на 286,86 млн доларів США та 141,15 млн євро у порівнянні з аналогічною датою минулого року. Завдяки розблокуванню платежів за проектами, бенефіціаром яких є «НЕК «Укренерго», та позитивній динаміці, очікуємо у найближчі місяці значно збільшити вибірку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що на сьогодні показник вибірки за позиками Світового банку склав 39,1%, тоді як за всі попередні роки співробітництва України з Банком рекордним показником вибірки було 30,2% в 2013 році.

«Це прямий наслідок втілення Міністерством фінансів Концепції підвищення ефективності впровадження спільних з МФО інвестиційних проектів та праці робочої групи. Це вже дозволило збільшити вибірку, а отже, обсяг інвестицій в енергоефективність, розвиток транспорту та інфраструктури, комунальні проекти», - зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова.

У лютому-березні цього року Мінфіном спільно з МФО проведено перегляд портфелів інвестиційних проектів МБРР, ЄБРР, ЄІБ та узгоджено подальші кроки з покращення вибірки коштів.

Наразі портфель МФО в Україні складається з 32 проектів загальною вартістю 5 млрд євро та 2 млрд доларів США, залучених як позика державою або під державні гарантії.