Нерезиденти наростили портфель ОВДП до майже 50 мільярдів - НБУ

Нерезиденти 13 червня збільшили сукупний портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у порівнянні з попереднім днем на 4,1 млрд грн — до 48,65 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Нерезиденти купили ОВДП у гривні на 47,967 млрд грн, у доларах — на 683,7 млн грн (в еквіваленті). З початку року портфель нерезидентів збільшився у 7,7 разу.

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Як повідомлялось, у Національному банку не бачать загрози в тому, що нерезиденти істотно збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).