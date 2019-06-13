Державіаслужба просить суд роз’яснити рішення щодо ліцензії SkyUp

Державна авіаційна служба України звернулася до Баришівського райсуду Київської області за роз'ясненням щодо рішення про зупинення дії ліцензії ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airlines).

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Враховуючи мотивувальну частину ухвали суду, а також з огляду на те, що її виконання ускладнюється дією положень спеціального законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності, Державіаслужба як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, 11 червня цього року звернулася до Баришівського районного суду Київської області із заявою про роз’яснення судового рішення", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що 10 червня Державіаслужба отримала до відома копію ухвали Баришівського районного суду Київської області від 24 травня 2019 року у справі № 355/771/19, якою зупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, що видана Державіаслужбою ТОВ "Авіакомпанія Скайап".

Водночас, як зазначили у відомстві, суд відмовив позивачу у задоволенні заяви про забезпечення позову в частині заборони цій авіакомпанії здійснювати господарську діяльність із перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення справи по суті, виходячи, зокрема, з того, що такий захід забезпечення позову може мати наслідком припинення господарської діяльності суб’єкта господарювання, що у свою чергу може призвести до погіршення стану прав відповідача.

Після розгляду судом цієї заяви і постановлення відповідної ухвали Державіаслужба діятиме виключно в межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством, запевнили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну розібратися в ситуації з рішенням суду щодо позбавлення ліцензії авіакомпанії SkyUp та забезпечити її роботу в правовому полі.

Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp Airlines оскаржила рішення Баришівського районного суду Київської області щодо призупинення ліцензії.

Український лоукостер компанія SkyUp Airliness розпочала польоти у травні 2018 року. Компанія неодноразово повідомляла про затримки або відміну рейсів. 25 травня 2019 року стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airliness). У свою чергу, авіаперевізник у червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує рішення суду.