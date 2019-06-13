Фінансисти в Берліні обговорили перспективи інвестицій в Україну

Представники великих фінансових структур України та ФРН узяли участь у конференції, яка відбулася у столиці Німеччини.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми переконані, що без розумного фінансування проектів в Україні буде важче проводити процес реформування за допомогою іноземних інвестицій, у тому числі німецьких. Тому так важливо разом з українськими партнерами, з Нацбанком України обговорити шанси і перспективи фінансування», - заявив, відкриваючи конференцію, Райнар Лінднер, виконавчий директор з питань країн Центральної та Східної Європи/Близького Сходу й Африки «Німецько-українського форуму».

За його словами, можливості для інвестування існують великі. Розвиток двосторонніх торгово-економічних відносин останніми місяцями Лінднер назвав «багатообіцяльним». Так, у першому кварталі обсяги торгівлі між двома країнами досягли 1,8 млрд євро (за такий самий період минулого року - 1,7 млрд). «Це добрий крок на шляху у 2019 рік», - сказав представник сторони-організатора конференції.

Він також зауважив, що наступного тижня Президент України Володимир Зеленський відвідає з візитом Берлін і зустрічатиметься з представниками бізнесу. Українському лідеру і уряду німецький бізнес бажає продовжувати курс реформ і обіцяє підтримку. «Це важливо для перспектив України», - зазначив Лінднер.

«Весь Берлін заінтригований і з нетерпінням чекає на візит наступного тижня», - зазначив у розмові з кореспондентом Укрінформу член правління форуму Геральд Прашл.

За його словами, учасники конференції, підприємства, що ведуть бізнес з нашою країною, перебувають в очікуванні, аби зрозуміти, якими будуть кроки нового керівництва України. При цьому всі переконані, що «дорожня карта» з ключових питань реформ, просування європейським шляхом розвитку, залишиться незмінною.

Найактивніше двостороннє співробітництво розвиватиметься, коли буде більше впевненості у надійності та захищеності капіталів, зазначив Прашл.

«Цього року ми бачимо більший інтерес до заходу. Сьогодні тут присутні майже всі німецькі банки, які грають роль в українській економіці, також присутні страхові компанії, що свідчить про зростання інтересу до даної теми», - сказав Прашл, нагадавши, що це вже друга така конференція, перша відбулася в Берліні торік.

Прашл назвав дуже цікавою доповідь заступника глави НБУ Дмитра Сологуба. Його презентація демонструє, що керівництво Нацбанку має чіткий план і виразне уявлення про напрям руху.

Також на заході виступили представники Deutsche Bank, Commerzbank, страхової компанії Euler Hermes, ряду українських банків і компаній з обох країн.

Фото: Ольга Танасійчук