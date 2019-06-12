Стандарти ЄС: аеропорт "Харків" першим в Україні сертифікований за новими правилами

Аеропорт "Харків" першим в Україні пройшов процедуру сертифікації за новими правилами, які повністю відповідають європейським стандартам.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

"1 червня 2019 року Державна авіаційна служба України видала "Сертифікат аеродрому" нового зразку оператору міжнародного аеропорту "Харків" - компанії "Нью Системс АМ" (група DCH Олександра Ярославського). Документ підтверджує, що аеропорт відповідає чинним авіаційним нормам і правилам України, які розроблені з урахуванням Регламенту Європейської комісії №139 / 2014 від 12.02.2014", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, аеропорт "Харків" першим в Україні отримав сертифікат нового зразка на необмежений термін. Раніше сертифікат видавався на термін не більше трьох років. Новий режим сертифікації передбачає проведення регулярних аудитів аеродрому з метою перевірки відповідності встановленим вимогам. Їх суть - виконання оператором аеропорту зобов’язання утримувати аеродром та його обладнання в стані, що відповідає вимогам галузевих нормативно-правових актів, а також гарантія безпеки польотів.

Державна авіаційна служба України продемонструвала успішний приклад взаємодії регулятора та операторів галузі у процесі впровадження європейських стандартів, зазначили в прес-службі аеропорту. "Фахівці відділу сертифікації аеродромів Державіаслужби України, розуміючи складність роботи з проходження сертифікації відповідно до нових авіаційних правил, надали міжнародному аеропорту "Харків" всю необхідну методичну допомогу. З грудня 2018 року вони консультаційно супроводжували весь процес, в тому числі допомогли належним чином підготувати пакет документів. Це стало одним з ключових чинників досягнення загального успіху", - йдеться у повідомленні.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів регіону.

За 2018 рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. За кількістю здійснених вильотів, які протягом року становили трохи менш як 9 тисяч, аеропорт Харкова входить у ТОП-5 найбільших аеропортів країни.

У 2018 році аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова планує збільшити пасажиропотік на 25% - до 1,2 мільйона мандрівників за рахунок залучення нових авіаперевізників. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, - лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень: Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, Ernest, МАУ, SkyUp та багато ін.

Фото: hrk.aero