У Києві презентували дослідження про забезпечення сталого розвитку Донбасу

В Укрінформі презентували дослідження “Досвід трансформації шахтарських регіонів: рекомендації для Донбасу”.

Як повідомив генеральний директор Директорату викопних видів палива Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Максим Федоров, презентоване дослідження ґрунтується на міжнародному досвіді чотирьох країн.

“Україна не перша держава, яка стикається із проблемою закриття вугільних підприємств, тому це дослідження, яке презентують наші колеги сьогодні, буде перш за все документом, на який міністерство може опиратися у сфері формування своєї політики”, - зазначив Федоров.

Водночас координатор кампанії «Справедлива трансформація вугільних регіонів», «Екодія» Костянтин Криницький наголосив, що “повільна трансформація вугільного сектору відбувається останні 30 років”.

“Загальний видобуток вугілля з 90-го року зменшився майже у 5 разів, кількість працівників, задіяних на державних шахтах, з майже мільйона осіб зменшилася до 42 тисяч”, - зазначив він.

Криницький також нагадав, що відповідно до Енергетичної стратегії України, “до 2025 року уряд планує закрити всі неприбуткові вугільні підприємства”.

“Як результат дослідження, експерти вивели ряд рекомендацій для регіонального та місцевого рівня, зокрема, створити місцеві та регіональні програми економічного та соціального розвитку”, - розповів Криницький.

Серед інших рекомендацій, за його словами, — забезпечення диверсифікації економічної діяльності, забезпечення переходу до сталого виробництва енергії , встановлення генеруючих потужностей відновлювальної енергетики — енергії сонця, вітру, впровадження енергоефективних заходів тощо.

Окрім того — створення нових освітніх науково-дослідних та інноваційних центрів, а також — регіонального агентства з планування, юрисдикція якого поширюється на конкретний вугільний регіон.

Організатори зазначили, що дослідження проведено незалежними експертами з чотирьох європейських країн за ініціативи громадських організацій України та Німеччини.

У дослідженні експерти проаналізували позитивний і негативний досвід згортання вугільної промисловості у Німеччині, Румунії, Чехії, деяких містах України та на основі цього аналізу розробили практичні рекомендації для влади на національному та місцевому рівнях.