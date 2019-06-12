Окремо - про SkyUp Airlines. Розпочалася ревізія реформ?
Але, як вчора конституційний суд проводив лікбез з основ держави і права, так і я сьогодні мушу провести лікбез з простих істин:
Українцю можна свободу дати, але цю свободу забрати назад не можна.
Навіть не ризикуйте.
Хвиля знесе і вас, і всіх, хто за вами.
Рішення Баришевського районого суду Київської області - більш, ніж просто дивне.
По-перше, це питання взагалі не було в компетенції суду. Але це відповідальність вже персонально судді. Видати і анулювати ліцензію може тільки Державіаслужба.
Дана Ухвала вже оскаржена авіакомпанією у Київському апеляційному суді.
SkyUp Airlines працює у звичайному режимі!
По-друге, для запобігання таких рейдерських атак у подальшому, ми розробили механізм, який дає можливість авіакомпанії нормально працювати. Без жодних стресів, чи то для пасажирів, чи то для самої авіакомпанії.
Проте, ми вважаємо, що те, що відбувається зараз – це чітка спроба втрутитися у створений нами механізм вільної конкуренції.
Це точно не конкурентні методи боротьби. І це знову спроба повернутися до авіаційної монополії в небі.
Я певен, що ми цього не допустимо, і збережемо дешеві авіаквитки і велику кількість рейсів як для громадян України так і для тих, хто приїжджає в Україну.
Літаємо, подорожуємо, але, вочевидь, паралельно готуємося захищати наші реформи.
Зміни нелегко здійснити, ще важче їх відстояти.
Дякую Прем`єр-міністру України Володимру Гройсману, що особисто втрутився і наголосив під час засідання Кабінету Міністрів на недопустимості таких недобросовісних дій.
На цьому ж засіданні звернувся до представника Президента Андрія Геруса, що негідно закликати до прозорого ринку і в той же час потурати поверненню монополій. Шкода, що новий Президент України не розуміє, що такими методами і звичками вести «бізнес» старі друзі на новій посаді приведуть до дефолту не країну, а його самого.
Сподіваюся, месидж не забудуть передати.
Досить брехні!
Досить жартів!
Де виконання обіцянок?
Де реформи?!
Володимир Омелян, Fb* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства