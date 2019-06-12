SkyUp не скасувала жодного рейсу і не збирається

Літаки авіакомпанії SkyUp Airlines не припинятимуть польоти - всі рейси виконуються згідно з розкладом.

Про це повідомляє компанія SkyUp Airlines.

"SkyUp Airlines працює у звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу", - йдеться у повідомленні.

У компанії заявляють, що Баришівський районний суд Київської області не мав права призупиняти ліцензію компанії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів, оскільки підставою для ухвалення такого рішення став позов від людини, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і, відповідно, ніколи не була її клієнтом.

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Як повідомлялося, згідно з рішенням Баришівського райсуду Київської області від 24 квітня 2019 року дію лецензіі на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів, виданої ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airliness), було призупинено. Компанія вже подала заяву до Апеляційного суду Київської області, яка оспорює рішення Баришівского райсуду.

Як повідомляв раніше Укрінформ, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну розібратися в ситуації. Раніше Володимир Омелян різко засудив постанову Баришівського райсуду і заявив, що компанія SkyUp Airlines не припинятиме польоти.