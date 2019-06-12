Україна хоче посилити співпрацю з ЄБРР - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку.

Глава держави наголосив, що Україна налаштована на посилення співпраці з ЄБРР, повідомляє у середу прес-служба Президента.

Як зазначається, Зеленський також подякував президенту банку Сумі Чакрабарті за те, що ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України, і запевнив у готовності розвивати співпрацю.

"Дякуємо вам, що ви тут, і дякуємо за те, що ви є найбільшим інвестором в Україні. Хочу запевнити, що ми нарощуватимемо нашу співпрацю", – сказав Президент.

Він додав, що стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам нашої держави, і висловив переконання, що Україна та банк разом можуть працювати ефективніше. Глава держави підкреслив, що Україна цінує співпрацю з міжнародними партнерами – ЄБРР, Світовим банком та МВФ.

Президент нагадав, що вже мав зустріч із представниками МВФ, на якій було відзначено прогрес України у виконанні зобов’язань за програмою Stand-by. За словами Зеленського, під час цих перемовин обговорювалося питання продовження співпраці.

Глава держави також наголосив, що налаштований на проведення реформ у країні та боротьбу з корупцією. Для цього потрібні парламент і уряд, яким довіряли б громадяни.

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Раніше повідомлялося, що Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті запропонував провести загальні збори банку у 2021 році в Україні.

Зі свого боку, Чакрабарті нагадав, що за час співробітництва ЄБРР кумулятивно вклав в Україну 13,5 млрд євро в рамках 427 проектів.

Фото: president.gov.ua