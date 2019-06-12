НБУ створює спеціальний підрозділ для захисту прав споживачів

Національний банк бере на себе відповідальність за захист прав споживачів фінансових послуг та створює спеціальний підрозділ, що буде опікуватися цим питанням

Про це під час форуму з фінансової інклюзії "Нікого за бортом" заявив голова Національного банку України Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Національний банк буде підвищувати якість регуляції та створювати умови для посилення фінансового сектору. Своїм першочерговим завданням ми бачимо посилення захисту споживачів фінансових послуг. Національний банк бере на себе зобов'язання з захисту споживачів фінансових послуг і створює спеціальний підрозділ, що буде опікуватись цими питаннями. Це дасть змогу врегулювати систему розкриття інформації про фінансові продукти та послуги", - сказав Смолій.

Він зазначив, що регулятор як і раніше буде розглядати скарги людей, але тепер ця робота буде системною.

"Ланцюжок: скарга, реакція, зміни в нормативних актах, - стане коротшим і ефективнішим. Це дозволить зменшити кількість непорозумінь між фінустановами та їх клієнтами, покращити інформованість останніх і привчити фінансовий сектор реагувати на питання та зауваження клієнтів", - зауважив голова НБУ.