НБУ зареєстрував платіжну систему "ЮАПЕЙ"

Національний банк зареєстрував платіжну систему "ЮАПЕЙ", яка стала одинадцятою внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, що створена небанківськими установами.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Національний банк України узгодив правила внутрішньодержавної платіжної системи "ЮАПЕЙ" та вніс відомості про неї до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі – Реєстр платіжних систем)", - ідеться в повідомленні.

Платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи "ЮАПЕЙ" є ТОВ "ФК ЮАПЕЙ" (м. Київ).

Платіжна система "ЮАПЕЙ" стала 11-ою внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, що створена небанківськими установами.