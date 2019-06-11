Переговори з МВФ щодо нової програми доцільно розпочати ще цього року - Смолій

На переконання голови Національного банку Якова Смолія, переговори про нову програму України з Міжнародним валютним фондом мають розпочатися ще до кінця цього року.

Про це повідомляє Національний банк на своїй сторінці у Facebook із посиланням на зустріч голови НБУ Якова Смолія і його заступника Олега Чурія з головним економістом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сергієм Гурієвим.

"Упродовж зустрічі Яків Смолій розповів про послідовну монетарну політику Національного банку, спрямовану на зниження рівня інфляції до 5% у 2020 році. Він також відзначив необхідність продовження реалізації Україною зобов’язань за програмою МВФ і початку переговорів щодо нової програми з Фондом уже в цьому році", - йдеться у повідомленні.

Учасники зустрічі обговорили перспективи обслуговування зовнішнього боргу України, процес підготовки до входження міжнародних фінансових організацій у капітал державних банків та потенційну участь у цьому ЄБРР, а також розвиток електронних платежів.

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Крім того, Смолій нагадав представникам міжнародної організації про наміри центрального банку розробити та затвердити до кінця цього року нову стратегію реформування фінсектору України на 2020-2025 роки, робота над якою вже ведеться.

Як повідомляв Укрінформ, нова програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена наприкінці 2018 року та розрахована на 14 місяців. Вона передбачає виділення трьох траншів. 21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш МВФ за новою програмою stand-by. Два наступних, на загальну суму 2,6 млрд дол. США, мають надійти до НБУ в травні та листопаді 2019 року. Суми запланованих для України траншів однакові – по 1,3 млрд дол. США.

Фото: Юлія Березовська\Прес-центр НБУ