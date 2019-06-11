Енергоатом, ДНТЦ ЯРБ та Holtec підписали Угоду, яка передбачає створення консорціуму

У понеділок 10 червня у штаб-квартирі Holtec International – м. Камден (штат Нью-Джерсі, США) підписано Угоду про партнерство між НАЕК «Енергоатом», ДНТЦ ЯРБ та Holtec International.

Документ підписали керівники компаній – Юрій Недашковський, Ігор Шевченко та Кріс Сінгх, повідомляє прес-служба Енергоатому.

Роботу над проектом партнерства було розпочато ще в жовтні минулого року, і наразі сторони узгодили всі необхідні умови для його старту.

Підписана тристороння угода передбачає створення міжнародного консорціуму, метою якого є сприяння діяльності щодо впровадження в Україні технології малих модульних реакторів (ММР) SMR-160. Досягнення мети створення консорціуму планується здійснювати шляхом послідовного виконання таких завдань, як: аналіз нормативної документації, що використовується при розробці концептуального проекту енергоблоку з реактором SMR-160; аналіз концептуального проекту АЕС з енергоблоками SMR-160; підготовка вихідних даних, необхідних для розробки ТЕО; оцінка проекту SMR-160 на відповідність загальним і технічним критеріям відповідно до методології МАГАТЕ з оцінки технологій ядерних реакторів NP-T-1.10 та підготовка документів для прийняття рішення на національному рівні стосовно впровадження реакторної технології SMR-160 в Україні.

Нагадаємо, у 2017 році очільник Holtec International Кріс Сінгх звернувся до Президента України з пропозицією створити в Україні хаб з розповсюдження у Європі, Азії і Африки технології малих модульних реакторів з локалізацією виробництва обладнання для них на українських підприємствах. Технологія ММР визнана одним з найбільш перспективних напрямків у будівництві атомних електростанцій. ММР мають значно вищий рівень безпеки у порівнянні з традиційними типами реакторів за рахунок відсутності в них обладнання, яке вимагає зовнішнього електроспоживання, а також за рахунок систем пасивної безпеки. Реактори проекту SMR-160 також мають можливість працювати у режимі маневрування потужністю, споруджуватися на невеликих площах та не потребують підведення потужних ліній електропередач. Загальносвітовий ринок ММР після 2025 року оцінюється приблизно в 1 трлн долл.

Читайте також: Зеленський пропонує Раді відкласти запуск ринку електроенергії на рік

У 2018 році НАЕК «Енергоатом» та Holtec International підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні малих модульних реакторів SMR-160 в Україні. У тексті Меморандуму зазначається, що він має на меті не лише ліцензування в Україні технології SMR-160 та подальше будівництво цих реакторів на АЕС України, а й часткову локалізацію виробництва обладнання для SMR-160 на українських підприємствах. Таким чином, йдеться у документі, співпраця між Енергоатомом та Holtec International сприятиме становленню України, як провідного світового експортера реакторних систем, конструкцій та компонентів для малих модульних реакторів.