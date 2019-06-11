Рожкова сказала, що буде з іноземними інвестиціями в разі дефолту

У випадку оголошення дефолту приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку припиниться.

Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

"Уявіть собі на хвилинку, що ми всі в дефолті. Це значить, що наша країна в середньостроковій перспективі не може вийти на зовнішні запозичення. Це значить, що жодна міжнародна організація не простягне нам руку допомоги. А в нас залишається дефіцитний бюджет. Що з цим робити? Це тільки поглиблює проблему", - сказала Рожкова.

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Вона також зазначила, що якщо Україна ці 5 років будувала репутацію країни, яка йде курсом реформ, стабілізує в себе ситуацію — важко, можливо, десь повільно, але ми будуємо ринкові відносини.

"Нам як країні вкрай потрібні інвестиції — не лише запозичення, а й прямі інвестиції. Дефолт руйнує всю цю роботу. І Україна як позичальник на світовому ринку абсолютно втрачає будь-яку репутацію. І скільки часу знадобиться на те, щоб все це відновити, я навіть не можу уявити", - зауважила Рожкова.

Як повідомлялося, бізнесмен Ігор Коломойський висловився за тимчасовий дефолт для України за боргами МВФ.

Згодом секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що Президент Володимир Зеленський не розглядає варіант оголошення Україною дефолту.

Фото: voanews