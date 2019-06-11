Мінфін готує випуск семирічних євробондів

Мінфін готує випуск семирічних євробондів

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Укрінформ
Міністерство фінансів України розраховує найближчим часом випустити семирічні євробонди.

Про це написала міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

"Ми з Алла Данільчук, жіноча частина нашої TeamUkraine теж йдемо, вірніше летимо на зустрічі з інвесторами. 4 дні, 4 міста (Лондон, Франкфурт, Мюнхен і Мілан), де разом з Юрій Буца, Максим Нефьодов, Наталія Волковська, Поліна Ярова поговоримо про новий 7 річний євробонд (і цей раз він в євро)", - написала Маркарова.

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Як повідомлялось, у жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на загальну суму 2 млрд дол. У березні 2019 року були дорозміщені 10-річні єврооблігації на 350 млн дол.

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