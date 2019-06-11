В українських сховищах іноземні компанії зберігають 515 мільйонів кубів газу

З початку квітня АТ «Укртрансгаз» підписав договори про зберігання природного газу в режимі "митного складу" з 24 нерезидентами.

Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу.

"Станом на початок червня, 24 міжнародні компанії, що не є резидентами України, уклали договори про зберігання природного газу та закачали близько 515 млн куб. м газу в підземні газові сховища України", - йдеться у повідомленні.

З початку квітня АТ «Укртрансгаз» активно пропонує нерезидентам послугу зберігання газу в українських ПСГ в режимі «митний склад». У червні Укртрансгаз очікує утримання динаміки – у разі встановлення регулятором тарифів на послуги транспортування на короткі відстані.

"В рамках підготовки до зимового сезону та невизначеності щодо майбутнього транзиту, для Укртрансгазу розвиток цього напрямку стратегічно важливий з точку зору надання послуг європейським компаніям, які мають запит на зберігання великих об’ємів природного газу", - наголосили в компанії.

"Укртрансгаз" відкрив "митний склад" на базі своїх 10 ПСГ у 2017 році. На сьогодні як компанії-резиденти, так і компанії-нерезиденти мають можливість зберігати газ на території України протягом 1095 днів без сплати митних зборів за умови подальшого транспортування природного газу з території України. Тариф на зберігання в режимі «митного складу» не відрізняється від звичайного тарифу на зберігання газу в ПСГ та становить близько 0,6 євро/МВт.