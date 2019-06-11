Рожкова: Денаціоналізація ПриватБанку — червона лінія для МВФ

Якщо апеляційний суд підтримає рішення щодо неправомірної націоналізації ПриватБанку, це буде мати швидкий негативний ефект на фінсектор та співпрацю з МВФ, оскільки перекреслить всі зобов'язання, які Україна брала на себе як держава.

Про це в інтерв’ю порталу «Голос Америки» розповіла перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

"Не так давно ми отримали декілька рішень суду першої інстанції, які фактично підривають рішення про націоналізацію (ПриватБанку — ред.). Ці рішення ще не вступили в силу, бо НБУ подав апеляцію... Якщо апеляційний суд залишить ці рішення в силі, це буде мати швидкий негативний ефект на фінансовий сектор. По суті, це червона лінія для Міжнародного валютного фонду, тому що це перекреслює всі зобов'язання, які ми брали на себе як країна. І перекреслює дуже багато того, що вже зроблено", - сказала Рожкова.

Вона додала, що для місії МВФ це питання не просто ПриватБанку як такого, а питання державної політики у фінансовому секторі та незалежності центрального банку. Перший транш в рамках програми 2015 року Україна отримала якраз за те, що Верховна Рада посилила незалежність НБУ. Тож виникає дуже багато питань щодо цих рішень судів, які по суті підривають і нівелюють все, що було зроблено в межах співробітництва з МВФ.

Як повідомлялось, місія Міжнародного валютного фонду наприкінці травня завершила візит до України та готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів — щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики. У грудні 2018 року виконавча рада МВФ ухвалила рішення про початок 14-місячної програми співробітництва з Україною в режимі Stand-By, яка передбачає виділення 3,9 млрд доларів. Україна отримала перший транш у розмірі 1,4 млрд доларів одразу після цього рішення, інші два транші Україна мала отримати у травні та листопаді цього року.