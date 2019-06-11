Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 206 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 17 банків, що перебувають в його управлінні, на загальну суму 206,32 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 17 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 206,32 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Із них на суму 203,82 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 2,41 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того 0,07 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,02 млн грн – від продажу монет та банківських металів.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд планував виручити від продажу активів на минулому тижні 2,37 млрд грн.

Тим часом Фонд гарантування на поточному тижні планує продати активи банків, що ліквідуються, на загальну суму 3,83 млрд грн.

Із них на суму 914,39 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 2 177,91 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 734,93 млн грн.