АЕС України минулої доби виробили 181 мільйон кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 10 червня 2019 року, вироблено 180,69 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 10 червня, станціями вироблено 180,69 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

11 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 91-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 9-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 18-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 85-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 27-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 199-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 850 МВт, РАЕС – 1 790 МВт, ЮУАЕС – 800 МВт, ХАЕС – 1 000 МВт.