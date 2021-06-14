Прем’єр Чехії відповів на лист української громади щодо російської агресії

Прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш надіслав відповідь на лист української громади в Чехії у зв’язку з агресивними діями Росії, спрямованими проти суверенітету України.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило посольство України в Чехії.

Так, у своїй відповіді Бабіш зазначив, що Чеська Республіка незмінно підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах, а також засуджує окупацію нею Криму і підтримання конфлікту на сході України.

«Актуальна ситуація на сході України, в Криму та в Азовському морі в поєднанні з посиленням військової присутності Росії на кордонах з України є великим ризиком для безпеки Європи. І хоча Росія заявила про відведення військ від українського кордону, однак ситуація залишається напруженою», – ідеться у листі.

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Прем’єр-міністр Чехії також відзначив, що «чеська дипломатія регулярно підтримує Україну в рамках ЄС, НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, а також на базі інших міжнародних організацій. Таким чином вона не лише допомагає утримувати в полі зору міжнародної спільноти інформацію про загрози, які стоять перед Україною з початку окупації Криму, але також активно допомагає посилювати здатність України протистояти тиску Росії».

Нагадаємо, Європейський конгрес українців, штаб-квартира якого розташована у Празі, надіслав звернення до Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга із закликом прискорити надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі під час міністерської зустрічі Північноатлантичної ради у грудні 2021 року.