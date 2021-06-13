Європа має чути голос закордонних українців на підтримку ПДЧ - Єрмак

Європейські партнери України мають чути голос закордонних українців на підтримку надання нашій державі Плану дій щодо членства в НАТО.

На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-зустрічі з проводом Світового конгресу українців, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОП.

Як зазначається, Єрмак подякував Світовому конгресу українців за підтримку інтересів України, зокрема в питанні європейської та євроатлантичної інтеграції. Він привітав ініціативи української громади за кордоном на підтримку надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

«Наші європейські партнери мають чути сильний злагоджений голос закордонних українців», – сказав керівник ОП.

Також обговорювалися спільні кроки щодо реалізації стратегії деокупації Криму в межах «Кримської платформи», підготовка до самітів, що проводитимуться під час відзначення 30-ї річниці Незалежності України, за участю високих іноземних гостей.

В онлайн-зустрічі взяли участь президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, віцепрезиденти СКУ Андрій Футей, Стефан Романів, Павло Садоха, Олена Кошарна, а також голова ради міжнародної політики СКУ Роман Ващук, директор офісу конгресу в Канаді Марія Купріянова та директор представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні саміту НАТО, запланованого на 14 червня, СКУ закликав українські громади та друзів України звернутися до очільників держав Альянсу з проханням прискорити надання Україні ПДЧ.

СКУ повідомив, що українські організації в Канаді, США, Бельгії, Франції, Німеччині, Угорщині, Португалії, Туреччині та інших країнах уже звернулися до урядів своїх держав із закликом підтримати євроатлантичні прагнення України.

Президент СКУ 25 травня звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга із закликом прискорити роботу над ПДЧ для України.

Фото: Офіс Президента