У Торонто організація українських громад зібрала речі та подарунки для дітей в Україні

Міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля» в Канаді провела у Торонто Шостий Благодійний Марафон «Діти Торонто – дітям України», під час якого було зібрано, спаковано та відправлено в Україну 81 пачку речей та подарунків для дітей з потребуючих родин та дітей-сиріт.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці МОУГ «Четверта хвиля» у Фейсбуці.

Зауважується, що благодійна акція стала можливою завдяки участі громади та великій роботі волонтерів.

«Ми вдячні всім хто разом з нами взяв участь у цій доброчинній справі. Ми вдячні всім, хто приніс речі для Марафону. На нашу пропозицію, долучитись до Марафону, відгукнулось багато людей, не лише міста Торонто та околиць, а також багато жителів інших міст, хто саме цього дня знайшли можливість приїхати та доставити речі. Ми вдячні волонтерам, які уважно та дбайливо відібрали та склали кожну річ. Адже ми формували пачки, відповідно до потреб та запитів, що ми їх отримали від потребуючих родин, волонтерів в Україні та доброчинних організацій. Ми вдячні церкві Святого Димитрія (на 135 La Rose Ave.), де нам люб’язно надали велике приміщення для нашої масштабної роботи, де наші волонтери мали змогу працювати дотримуючись соціальної дистанції», – повідомили організатори.

Також висловлюється подяка постійним спонсорам, які завжди готові підтримати благодійні проєкти: Buduchnist Credit Union BCU, Ukrainian Credit Union UCU, Корпорація Meest, Oksana and Victor Onisko.

«Окрім фінансової підтримки, яка є неоціненною, ми завжди відчуваємо що ці установи поділяють наші цінності та демонструють готовність бути учасниками доброчинних акцій, які направлені на допомогу Україні», – зауважується в повідомленні.

Тож подяка висловлюється батькам та діткам «Садочку» Sadochok Ukrainian Preschool та пані директорці Галині Білоус Galyna Bilous. Батьки Садочку зібрали кошти, закупили необхідні речі та надали готові посилки для Марафону.

Також організатори дякують Марії Антонів Maria Antoniv, яка організувала мистецьку виставку-продаж на Марафоні та мистцям які надали свої картини для продажу. Впевнені, щасливі покупці матимуть не лише гарні художні твори, які стануть окрасою інтер’єру, а також радість від участі у добрій справі.

Крім того, цього разу під час проведення Марафону ініціатива з випікання та продажу налисників дала чудовий фінансовий результат.

«Ми вдячні всім хто купив налисники та сподіваємось, що всім добре смакувало. Кошти, вторговані від продажу були направлені на оплату послуг пересилки. Всі кошти від продажу налисників були прибутком, а не доходом, адже всі продукти були надані членами Четвертої Хвилі», – додали у Четвертій хвилі.

Нагадаємо, МОУГ «Четверта хвиля» (Fourth Wave Canada) в Канаді 6 лютого відзначила 17-ту річницю своєї діяльності.