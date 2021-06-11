Відбулася презентація перекладу книги Хорхе Баланди – аргентинського журналіста українського походження

Відбувалася онлайн-презентація українського перекладу книги Хорхе Баланди «Наші люде» (Nashi LLude), над яким працювали іспаністи та історики Київського університету імені Бориса Грінченка.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Науково-методичний центр тележурналістики «АстудіЯ», структурний підрозділ Київського університету імені Бориса Грінченка.

«Нині маємо перший український переклад, презентований за підтримки Посольства Аргентинської Республіки в Києві та Надзвичайного і Повноважного Посла Аргентини в Україні Елени Летісії Мікусінскі… Під обкладинкою примірника – системний опис історії української діаспори в Аргентині. Автор зібрав історії перших емігрантів, щоб нащадки не забували про своє коріння», – йдеться в повідомленні.

Хорхе Баланда виступив на презентації і представив ідею книги. Він хотів ознайомити українців з історіями емігрантів. Проте в Аргентині не вистачило знавців сучасної української мови, які могли б цьому посприяти.

Хорхе Баланда – аргентинський журналіст та активний громадський діяч, який має українське коріння, президент делегації провінції Місьйонес і віцепрезидент Української центральної репрезентації в Аргентині.

У 2019 році він приїхав до України, аби презентувати книгу «Наші люде» іспанською. І на цьому заході із журналістом познайомилися викладачі кафедри романської філології Університету Грінченка. Так зародилася ідея перекласти книгу українською, що переросла у масштабний проєкт. До нього долучилися близько 100 грінченківців – викладачів іспанської та студентів. Комунікація з автором, ґрунтовна літературні правка і майже рік роботи – і ось про книгу говорять крізь кілометри під звуки танго на гітарі. До речі, лунали й українські пісні.

Нагадаємо, представники української громади Аргентини отримали державні нагороди України.

Фото: АстудіЯ