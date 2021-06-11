Музей української діаспори запросив на авторську екскурсію новою постійною експозицією музею, яка відбудеться 13 червня о 14.00.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

За повідомленням, експозиція представляє історію та мистецьку спадщину українців світу. У чотирьох залах розгортається понад сторічний життєпис світових українців – від історії перших переселенців «на вільні землі», які перетнули океан наприкінці ХІХ ст., до представників третьої хвилі еміграції, що опинилися за межами батьківщини під час Другої світової війни, та їхніх нащадків.

В музейному просторі постають особисті долі пересічних емігрантів та життєвий шлях видатних українців світу, розкривається діяльність українських закордонних громад та ключові епізоди історії неповерненців і політичних біженців, експонуються видатні мистецькі твори та унікальні історичні артефакти.

Вартість екскурсії: 50 грн. (за вхідним квитком в експозицію).

У музеї звертають увагу, що відвідати екскурсію за ціною вхідного квитка можна тільки в день проведення авторської екскурсії. Екскурсовод: Ганна Шеляг, історик, старший науковий співробітник Музею української діаспори.

Адреса музею: Київ, вул. Московська, 40-б.

Фото: Музей української діаспори